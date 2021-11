Murilo Huff posta foto com Léo, seu filho do relacionamento com a cantora Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Murilo Huff posta foto com Léo, seu filho do relacionamento com a cantora Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2021 18:07

Rio - Murilo Huff encantou os seguidores, nesta sexta-feira (19), ao publicar um clique tirado ao lado de Léo, seu filho com a cantora Marília Mendonça, que faleceu vítima de um acidente aéreo. Na foto publicada em seus Stories do Instagram, o menino de 1 ano e onze meses aparece sorridente sentado no colo do pai.

fotogaleria

Recentemente, o artista se emocionou ao encontrar uma declaração antiga de Marília nas redes sociais. Em 2019, a rainha da sofrência se derreteu pelo pai de seu herdeiro: "Eu tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue se dividir perfeitamente, sem ter que deixar nenhum dos lados de lado. Como não estar apaixonada?", escreveu em postagem no Twitter.

Relembre o caso

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos após sofrer um acidente aéreo que deixou outras quatro vítimas, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, há exatamente duas semanas atrás. De acordo com a Cemig (Companhia Elétrica de Minas Gerais), o avião em que a artista estava bateu em uma torre de distribuição elétrica antes de cair em uma cachoeira.

Após a tragédia, a assessoria da sertaneja informou que a guarda de Léo será compartilhada entre o pai da criança e sua avó, Ruth Moreira. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", afirmou a mãe da cantora. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", declarou Murilo Huff.