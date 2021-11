Naiara Azevedo - reprodução de vídeo

Publicado 19/11/2021 16:54

Rio - Naiara Azevedo se pronunciou sobre sua suposta participação no 'Big Brother Brasil 22', das TV Globo, através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. Ela negou que fará parte do elenco do reality show e debochou da situação.

"Acabei de ver aqui a notícia mais descabida que eu já poderia ter lido na minha vida. A única coisa que eu tenho confirmada para passar para vocês agora é a minha agenda de shows para dezembro, janeiro, fevereiro e março que está lotada, tá bombando", disse ela, que confessou assistir o reality. "Aqui de fora, curtindo, dando pitaco e votando. Obrigada, mas não vai rolar", completou.