Boninho foi ao Instagram desmentir rumores sobre lista do BBB22Reprodução de internet

Publicado 13/11/2021 12:23

Na última sexta-feira, 22, o colunista Léo Dias vazou uma lista de nomes de famosos que poderiam integrar o elenco do BBB 22. Neste sábado, 13, o diretor do reality, Boninho, foi ao Instagram para reagir aos nomes.

De acordo com o colunista, estariam cotados para o elenco do "Camarote" Di Ferrero, MC Carol, Negra Li, Ellen Roche, Lexa, Ícaro Silva, Jonathan Azevedo, Aline Riscado e Rodrigo Simas.

Boninho desmentiu os nomes de uma forma bastante irônica e debochada, o que divertiu os fãs do reality e intrigou quanto ao elenco verdadeiro.



"Olha o problema que me arrumaram. Já fiz exames com Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva para fazer o ‘BBB 22’. E aí publicaram que eles vão aparecer”, começou.

A cantora Lexa, citada na lisa, usou seu perfil no Twitter para avisar aos seus fãs que não integrará o time do Camarote do reality show.

"Amores, vocês sabem que amo 'BBB', mas como telespectadora! Já tenho agenda de carnaval, shows marcados, trio, sou rainha de bateria da Tijuca, campanhas... Obrigada pelo carinho de vocês. Amo cantar lá, inclusive já fiz show, e seguirei assistindo e comentando tudo", afirmou.

“Gastei uma grana para nada. Porque vazou isso e vou ter que mudar tudo. Pelo menos estão todos saudáveis, é o que o hospital falou, ou alguém inventou. Daqui a pouco, vão dizer que eu vou estar no Big Brother Brasil. Quer dizer, eu vou, mas trabalhando”, acrescentou. Veja o vídeo.