Ivete Sangalo e Daniel CadyReprodução

Publicado 19/11/2021 16:09 | Atualizado 19/11/2021 16:14

Rio - Após Daniel Cady apagar fotos com Ivete Sangalo das redes sociais e fãs suspeitarem do término do casamento dos dois, começaram a pipocar os possíveis motivos para o fim do casamento. O perfil do Instagram 'Galo Intruso' disse que a cantora pegou algumas conversas do nutricionista com outras mulheres e que ela já sabia das traições. No entanto, fazia vista grossa por conta dos filhos.