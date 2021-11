Duda Reis - Reprodução/Instagram

Duda ReisReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2021 14:37

Rio - Duda Reis compartilhou, nesta sexta-feira, uma foto bem refrescante. De biquíni laranja, a atriz posou dentro de uma piscina, apoiando o corpo na borda do local. Mas um detalhe chamou atenção: a língua de seu cacho no canto superior esquerdo. Ela, claro, brincou com a situação.

fotogaleria

"O charme dessa foto é a língua do Theodoro e eu posso provar", brincou Duda, que recebeu mensagens de carinho dos seguidores. "Quem falar outra coisa é maluco", reforçou o ator André Luiz Frambach. "Uma barbie mesmo", elogiou uma seguidora. "Tão linda", disparou outra.