DJ torna público novo relacionamento amorosoReprodução

Publicado 19/11/2021 15:27

Rio - Laura Keller confirmou nesta sexta-feira (19) que está namorando com o DJ e tatuador, Gustavo Saad. Esse é o primeiro relacionamento que a campeã da primeira edição do Power Couple assume após a separação de Jorge Sousa, em dezembro de 2020.

"E quando achei que os romances ficariam só para os livros, vem você e me faz escrever uma nova história. @gustavosaadd", publicou nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Gustavo Saad aproveitou para também se declarar. "Depois eles voltaram para a cama, e ele a puxou para bem perto, feliz por estar simplesmente abraçado a ela. Quando Laura pegou no sono em seus braços, Observou-a enquanto dormia. De vez em quando ele tirava o cabelo de seus olhos, revivendo a noite, lembrando de todos os detalhes, e sabendo no fundo do coração que havia encontrado a mulher com quem queria passar o resto de sua vida."