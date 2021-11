Segundo filho do casal nasceu nesta sexta-feira - Reprodução

Segundo filho do casal nasceu nesta sexta-feiraReprodução

Publicado 19/11/2021 17:36

Rio - Através de seu perfil no Instagram, Chay Suede fez uma declaração emocionante para a esposa, Laura Neiva, nesta sexta-feira (19), após o nascimento do segundo filho do casal, José.

"Laura, você é um universo em profundidade e possibilidades. O amor que Deus tem por mim, o infinito amor que eu sei existe no coração dele, esse amor que me cobre todas as noites antes de dormir desde que eu era uma criança, se materializa em você", iniciou o texto.

"Te ver sendo você é a aula que eu faço questão de não perder. Obrigado pelo privilégio de poder te acompanhar, ainda que às vezes aprendiz de tudo que você já sabe de cor. Te amo loucamente”, concluiu.