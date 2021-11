Ivete Sangalo e Daniel Cady - Reprodução

Publicado 19/11/2021 20:05 | Atualizado 19/11/2021 20:05

Rio - Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady surpreendeu, mais uma vez, os internautas nesta sexta-feira, ao excluir todas as publicações de seu Instagram. Mais cedo, o nutricionista tinha apagado as fotos mais recentes com a cantora de suas redes sociais. O fãs chegaram a especular o fim do casamento deles.