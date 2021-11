Antônio Fagundes e Alexandra Martins - reprodução do instagram

Publicado 19/11/2021 21:32

Rio - Antônio Fagundes, de 72 anos, publicou uma foto coladinho com a esposa, Alexandra Martins, de 44, no Instagram, nesta sexta-feira. Os dois, inclusive, estavam com o look combinando. "Eu e meu amor, Alexandra Martins, em uma sexta-feira linda dessas", escreveu o ator na legenda.

A artista retribui o carinho do amado através dos comentários da imagem, "Ah, mas é gato!! Ô, aqui em casa! Amo-te!", brincou.

Os internautas elogiaram os dois. "Que maravilha é o amor...vocês são lindos viu?", destacou um. "Felicidades mil para vocês. Deus abençoe e guarde", comentou outro.

