Antônio FagundesReprodução Internet

Publicado 04/11/2021 13:23

Demitido da Globo após 47 anos, Antônio Fagundes foi contratado pelo Discovery+, serviço de streaming da Discovery que acaba de chegar ao Brasil. Ele é o narrador da série Planeta Perfeito, da BBC, que será exibida com exclusividade pela plataforma.

"Tenho certeza que vocês vão se encantar tanto quanto eu com o nosso planeta e toda a sua riqueza que precisa ser conhecida para ser preservada", disse o ator no evento de lançamento do Discovery+, nesta quinta-feira (4).

A série conta com cinco episódios e mostra as belezas e todos os fenômenos que ocorrem na Terra e a torna habitável. Em cada episódio, um tema diferente será abordado, vulcões, oceanos, clima, sol e a humanidade são os protagonistas do projeto, que originalmente foi narrado pelo naturalista David Attenborough

"Oceanos, luz solar, clima e vulcões, juntos, essas forças poderosas, porém frágeis, permitem que a vida floresça em uma diversidade surpreendente. Eles tornam a Terra verdadeiramente única, um planeta perfeito. Nosso planeta é um em um bilhão, um mundo repleto de vida”, disse Attenborough no evento de lançamento da série, em 2020. "Mas agora, uma nova força dominante está mudando a face da Terra: os humanos. Para preservar nosso planeta perfeito, devemos garantir que nos tornemos uma força para o bem."

Planeta Perfeito levou quatro anos para ser gravada, e visitou 31 países, como Tanzânia, Vietnã, Estados Unidos e Brasil.