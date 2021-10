Ivete Sangalo e Daniel Cady - reprodução do instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cadyreprodução do instagram

Publicado 18/10/2021 21:15

Rio - Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, estão curtindo uns dias de descanso em Trancoso, na Bahia. O nutricionista publicou duas fotos com a amada no Instagram, nesta segunda-feira. Na primeira, ele carrega a cantora no colo. Na outra, os dois aparecem coladinhos.

fotogaleria

Na legenda, Daniel publicou um coração. Ivete retribuiu o emoji através dos comentários.

Os seguidores do nutricionista curtiram as imagens. "Que casal mais lindo! Deus abençoe", escreveu um internauta. "Que peixão! Vocês são muito lindos juntos, em todos os sentidos!", opinou outro. "Pescou uma sereia daquelas, né?", brincou outro.

Ivete Sangalo e Daniel Cady têm três filhos: Marcelo, de 12 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 3.