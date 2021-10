Ivete Sangalo - Reprodução do Instagram

Ivete SangaloReprodução do Instagram

Publicado 17/10/2021 16:19

A cantora Ivete Sangalo impactou seus seguidores do Instagram com tanta beleza ao posar num cenário paradisíaco. Na imagem, a estrela aparece de biquíni, deitada à beira de uma piscina. Na legenda, ela se divertiu: "Gata espelhada, é você?", brincou, sobre a participante misteriosa do programa "The Masked Singer", da Globo, do qual é apresentadora.



O marido de Ivete, Daniel Cady, com quem ela tem três filhos, Marcelo, de 12 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 3, se derreteu pela mulher nos comentários, ao postar alguns emojis de "carinhas babando".