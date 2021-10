Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Publicado 17/10/2021 14:55 | Atualizado 17/10/2021 14:58

É o casal do momento! O cantor Diogo Nogueira publicou mais fotos da divulgação de sua nova música, "Flor de Caña", que tem Paolla Oliveira, namorada do sambista, como protagonista do clipe. Na legenda, ele escreveu em homenagem à namorada, com imagens do casal em clima de romance, com direito a mordidinhas na orelha, beijos e muito romance. Música será lançada no dia 22 de outubro.



A canção foi feita por Diogo cerca de um mês após ele e Paolla assumirem o relacionamento, em julho deste ano. Ele também já mostrou um pouco de como será o clipe, em que o casal aparece juntinho. Neste sábado (16), Paolla e Diogo deixaram a web empolgada. A atriz compartilhou cliques usando um maiô fio-dental, quebrando a internet com sua beleza, e o cantor fez questão de comentar. "Tudo meu, tá? Queridos", avisou.