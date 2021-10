Tiago Piquilo - Reprodução de vídeo

Tiago PiquiloReprodução de vídeo

Publicado 17/10/2021 17:22 | Atualizado 17/10/2021 17:30

Tiago Piquilo foi o vencedor da Prova de Fogo, de "A Fazenda 13", da Record, que rolou neste domingo. Além disso, Mc Gui, Erasmo, Valentina e Solange, que também foram selecionados para participar da dinâmica, foram direto para a Baia. Desta vez, quatro peões foram sorteados para participar do game, que exigiu agilidade dos peões.



Desta vez, quatro peões foram sorteados para participar da Prova de Fogo e o quinto foi escolhido por eles. Foi por conta disso que Solange foi chamada para disputar o desafio. No entanto, a ex-musa da banheira do Gugu não gostou nada der sido chamada para a dinâmica.

De acordo com a peoa, ela foi escolhida apenas por ser uma oponente fraca e chegou a discutir com MC Gui e Erasmo por isso. Durante a prova, os peões tinham que transportar uma bolinha por um percurso sem deixá-la cair. Depois, com essa mesma bolinha, precisavam acertar quatro alvos na segunda etapa da prova.



Tiago fez toda a dinâmica em menos tempo e agora possui o Poder do Lampião. Na próxima roça, o peão terá que escolher com qual poder da chama ficará e qual participante receberá o outro. Vale lembrar que o poder da chama vermelha já foi escolhido pelo público.

O participante que receber o comando da chama vermelha poderá anular o voto de cinco peões. Bom esse poder, né? No entanto, o comando da chama amarela só será revelado durante a roça. Ou seja, já deu para perceber que a votação da próxima terça-feira será bastante movimentada, né?