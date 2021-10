Marília Mendonça e Maiara & Maraísa - Reprodução do Instagram

Publicado 17/10/2021 20:36 | Atualizado 17/10/2021 20:40

Avisa que são as Patroas! Marília Mendonça e Maria & Maraísa participaram do "Domingão com Huck", da Globo, neste domingo, onde apresentaram sucessos do mais novo projeto do trio, o "Patroas 35%". Para a ocasião, a Rainha da Sofrência apareceu com um lookinho todo tigrada, que evidenciou o corpão da cantora. Já as irmãs gêmeas, apostaram em vestidos preto e branco, mostrando que estão em ótima forma.

As cantoras levaram um clima de bar meio velho oeste para o palco. O hit escolhido, claro, foi "Esqueça-Me Se For Capaz", que vem ganhando as plataformas digitais. Ao longo do programa elas também apresentaram "Todo Mundo Vê Menos Você". Na sequência, as três participaram de uma espécie de karaokê, onde cantara, sucessos de carreira. Marília cantou seu primeiro sucesso, "Infiel". A dupla entregou tudo com "Medo Bobo" e o trio encerrou a participação com "Hotel Afrodite". Um sucesso!