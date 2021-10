Camilla de Lucas e o noivo - Reprodução do Instagram

Publicado 17/10/2021 21:19 | Atualizado 17/10/2021 21:34

Lá vem a noiva! Camilla de Lucas foi surpreendida neste domingo ao ser pedida em casamento pelo namorado, o músico Mateus Ricardo. "Pois é galera, do nada o pedido veio. Vou casar! Prontíssima para compartilhar minha vida ao seu lado até o fim dos tempos", declarou a ex-BBB21 na legenda do Instagram, ao anunciar a novidade com um vídeo do momento.



O pedido aconteceu durante uma festa em família. Mateus seguiu todo o protocolo, se ajoelhou e fez o pedido. Surpresa, a apresentadora e influenciadora digital aceitou prontamente. Com fotos e vídeos, Camilla encantou seguidores e internautas ao mostrar o momento. A publicação foi celebrada por amigos e fãs.

"Quero te pedir em casamento", diz Mateus no vídeo, mostrando um anel de noivado a apresentadora. Emocionada, Camilla pergunta "Como assim?", antes de beijar o agora noivo e posar para mais fotos.

Camilla mostrou em seu Twitter que o namorado a pediu em casamento, compartilhando o vídeo do momento. "Eu ainda não acredito que ele fez isso! Pois é gente, tô noiva!", escreveu.

EU AINDA NÃO ACREDITO QUE ELE FEZ ISSO! Pois é gente, tô noiva! @blecaute27 pic.twitter.com/l19wgPJK7v — Camilla de Lucas (@camilladelucas) October 17, 2021

Camilla aproveitou alguns dias de folga do "The Masked Singer Brasil", da Globo, para se aventurar pelo Beach Park, em Aquiraz, no Ceará, com o agora noivo. A influencer, que tem mostrado seu talento como apresentadora, contou que seu relacionamento amoroso melhorou ainda mais após meses confinada no BBB21. "Nossa relação ficou ainda melhor, depois de meses longe não desgrudamos mais", disse ela.