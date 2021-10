Arícia Silva - Reprodução do Instagram

Rio - A ex-panicat Aricia Silva revelou que lucrou muito com "publis", as propagandas que os famosos exibem em suas redes sociais, depois de ser apontada como amante de Arthur Aguiar no ano passado. Em entrevista para Maurício Meirelles, que vai ao ar nesta segunda-feira, na RedeTV!, a ex-panicat e ex-A Fazenda assumiu que lucrou com a polêmica.

“Na época da polêmica usei ao meu favor, eu não olhava nada, nenhum comentário. Meus stories bateram três milhões de visualizações por uns dias, meu nome era o mais procurado no site de buscas. Faturei com um monte de publi [publicidade] naquela semana”, contou Aricia, que garantiu ter sido enganada por Aguiar.

Apesar do lucro imediato, a modelo não gostou do resultado a longo prazo. “Profissionalmente atrapalhou muito. Perdi um contrato na época. Depois de um mês meu nome estava com aquela fama ainda”, analisou.

A ex-participante de "A Fazenda" também citou seu perfil oficial no site adulto OnlyFans. A modelo garante que está ganhando muito dinheiro na plataforma, onde já conta com mais de quatro mil assinantes.

"Estou agora entregando o que o público sempre quis. Ganhando dinheiro e fazendo sucesso. É um mercado muito julgado no Brasil, mas eu tenho um público carente para explorar esse meu lado sensual”, completou Aricia.

Relembre o caso

O casamento de três anos de Mayra Cardi e Arthur Aguiar chegou ao fim no ano passado. Segundo a coach de emagrecimento, ela descobriu mais de 20 traições do ator. Uma delas foi com Aricia Silva. Na época, Aricia negou. Mayra então mostrou no Instagram mensagens de Arthur afirmando que Aricia era sua namorada. A ex-panicat chegou a postar vídeos em um apartamento alugado por Arthur. Segundo Mayra, era ela quem estava pagando pela hospedagem do ex-marido com Aricia.