Viih Tube - Reprodução

Publicado 18/10/2021 17:32 | Atualizado 18/10/2021 17:34

Rio - Viih Tube matou algumas curiosidades dos fãs através do Instagram, nesta segunda-feira. Após anunciar o término de seu namoro com Bruno Magri, no último dia 13, a youtuber confessou que não pretende ter outro relacionamento em breve.