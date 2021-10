Gabily - Reprodução/Instagram

Rio - Gabily decidiu seguir os passos da amiga Anitta e criar um perfil no OnlyFans, plataforma utilizada geralmente para compartilhar conteúdo adulto sob assinatura. A cantora de 25 anos revelou a novidade em seu Instagram, nesta segunda-feira (18), mas já adiantou seu objetivo principal não é lucrar e sim combater o preconceito do público sobre o serviço.

"Quando perguntei sobre o OnlyFans, uma galera disse 'nossa, você não precisa disso'. Não é precisar. Nem falei o que vou lançar nesses conteúdos exclusivos e vocês já estão falando. É o preconceito justamente que quero quebrar sobre isso. De fato farei vários conteúdos exclusivos lá, sim, inclusive sensuais, mas tudo unido ao meu trabalho, às minhas músicas", declarou a funkeira em seus Stories.

Além disso, Gabily contou que também pretende usar o Telegram e a ferramenta de "amigos próximos" do Instagram para entregar o mesmo conteúdo para quem não tem acesso ao OnlyFans, que só aceita pagamento em dólar. "Vou facilitar para todo mundo assinar", afirmou.

Em seguida, a artista voltou a explicar seu propósito com a plataforma conhecida por não censurar imagens explícitas. "É diferente real, e envolve meu trabalho, músicas, sensualidade! Tudo junto. E vamos acabar com esse preconceito com essas plataformas porque elas mudam vidas, e mulheres que estão nelas não têm que ser julgadas como vocês estão fazendo e como vieram fazer comigo, porque é super normal", finalizou.