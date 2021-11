Nanda Costa e Lan Lan - Reprodução Internet

Publicado 20/11/2021 15:37

Rio- Neste sábado (20), Nanda costa compartilhou em seu instagram um relato emocionante sobre seu parto. A atriz, que deu à luz as gêmeas Kim e Tiê, celebrou o nascimento das meninas, mas também relembrou complicações vividas na reta final da gravidez.

"Ontem fez um mês que nascemos! Sem dúvida é o momento mais desafiador e intenso da minha vida. Tive uma gravidez tranquila, nunca me senti tão bem em toda minha vida. Mas, de repente, minha pressão subiu, meus rins começaram a parar e, com 35 semanas e 3 dias de gestação, precisamos antecipar o parto. Pré eclampsia! Minha obstetra, @draflaviatarabini, foi precisa, cirúrgica e, graças a Deus, salvou a minha vida!", escreveu a atriz.

Nanda também relatou o susto com uma das gêmeas, já que Kim precisou ir para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta do baixo peso. Além disso, ela ressaltou o apoio dado pela companheira, a percursionista Lan Lan.

"Nasci mãe no susto e “padecer no paraíso” nunca fez tanto sentido. Tive que me dividir entre quarto, UTI e passagens pelo Lactário para tirar leite e alimentar a pequena Kim, que chegou a 1,600kg. O hospital/maternidade está em obra e, dois dias depois do parto, entre essas idas e vindas, fiquei presa no elevador, o que aumentou ainda mais a minha pressão e potencializou meu puerpério. Tiê e eu recebemos alta 5 dias após o parto. Kim só receberia alta quando alcançasse pelo menos 2kg", continuou Nanda.

No final, ela agradeceu todo o apoio que recebeu e se solidarizou com novas mães. "Obrigada a todos pelas mensagens de amor. Obrigada Deus, deusas e todos os Orixás! Obrigada médicos, terapeutas, enfermeiros, técnicos e todo universo. Obrigada Lan, havia de ser com você, só tinha de ser com você! Te amo pra sempre. Para todas as mães e puérperas, o meu melhor abraço! Estamos juntas. Ah, e as meninas estão super bem e gordinhas, Amém", finalizou ela.

