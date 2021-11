Apresentadora posa com a filha caçula - Reprodução/Instagram

Publicado 20/11/2021 13:27

Rio - Fernanda Lima encantou a web ao compartilhar uma foto no Instagram com a filha, Maria Manoela, neste sábado (20). Na publicação, mae e filha aparecem equipadas para um dia de jardinagem.

"Elas plantam juntas , elas. ( com suas luvinhas)", escreveu na legenda. Além de Maria Manoela, de 2 anos, Fernanda Lima é mãe dos gêmeos, João e Francisco, de 13 anos, frutos do casamento com o ator e apresentador, Rodrigo Hilbert.



Recentemente, Fernanda Lima falou sobre a rotina com a filha pequena durante a madrugada. "Tentei fazer tudo certo com a hora do sono dos meus bebês gêmeos, mas foi pesado e difícil até os 8 anos de um deles, que mesmo dormindo sozinho levantava para me chamar todas as noites. Dessa vez com a neném, também resisti ao 'deixa chorar que ela aprende a dormir' e cá estou eu, entrando no segundo ano dela tendo que dormir longe do marido para atender as diversas chamadas dela durante as madrugadas e virando um zumbi durante o dia", confidenciou.