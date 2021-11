Zé Felipe opina sobre reaproximação do irmão com Larissa Manoela - Reprodução

Publicado 20/11/2021 10:17

Rio - A atriz Larissa Manoela descartou uma possível volta com João Guilherme através de uma resposta inusitada para um seguidor, na noite desta sexta-feira (20), pelo seu perfil oficial no Instagram.

Larissa, que namorou João Guilherme por um ano e dois meses e terminou a relação em 2016, abriu a tradicional caixinha de perguntas. Um internauta perguntou se a atriz "votaria" com o filho de Leonardo e a jovem aproveitou para fazer uma brincadeira com o erro de digitação, mas não deixou de dar a resposta. "Que eu saiba o voto é individual e secreto. Então, não. Não seria possível", escreveu Larissa, descartando o retorno do shipper "JoLari".

Desde que João Guilherme terminou o namoro com a influenciadora Jade Picon, fãs do casal "JoLari" torcem pelo retorno do shipper. Larissa Manoela está solteira após o affair com o ator André Luiz Frambach. Em uma entrevista recente ao "PodCats", João Guilherme também comentou que acha difícil uma reconciliação.

"Eu cometi erros em relacionamentos anteriores. Traí a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Aconteceu, mas hoje somos amigos. Não sei se terminamos por causa disso, ela me perdoou. Mas eu assumi (...) Beijar ex, para mim, dá vontade de reatar namoro, sabe? Não rola, não", disse o filho de Leonardo.