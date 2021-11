Anitta no after party do Grammy Latino - Reprodução

Publicado 20/11/2021 09:59 | Atualizado 20/11/2021 10:00

Rio - Poderosa! Após se apresentam na cerimônia de abertura do Grammy Latino, Anitta foi convidada para uma das 'after parties' (o que seria um 'pós-festa', português). Além de dançar muito no evento, como mostrou em seus stories do Instagram, a Girl From Rio fez sucesso ao aparecer com um look rosa bem barbiezinha, mas, claro, muito sensual.

fotogaleria

"De after para after", escreveu na legenda a cantora, que dá cada vez passos mais sólidas em sua carreira internacional. Nos comentários, Anitta recebeu milhares de elogios. "Nunca esteve tão bela", disse um fã.

Confira: