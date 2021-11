Anitta e Ratinho - Reprodução

Anitta e RatinhoReprodução

Publicado 20/11/2021 11:34

Rio - A cantora Anitta rebateu o ataque do apresentador Ratinho, do SBT, que sugeriu em seu programa de TV que a funkeira teria uma vida íntima nojenta.

fotogaleria

Neste sábado (20), através de um comentário, em uma postagem de um perfil de fofoca no Instagram, Anitta debochou do comentário de Ratinho. "Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV", escreveu a cantora.

Durante o "Programa do Ratinho", do SBT, o apresentador afirmou que Anitta precisava dar exemplo ao saber do motivo que levou a artista a convidar um dançarino para o seu clipe. Depois, Ratinho desaprovou a tatuagem no ânus feita pela cantora.

“Foi lá fazer uma tatuagem no ‘f*rico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”, disse o apresentador.