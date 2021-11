Teto da casa do cantor Leonardo desabafa após fortes chuvas - Reprodução

Publicado 20/11/2021 12:30

Rio - Parte do teto da casa do cantor Leonardo desabou, na noite de sexta-feira (19), por causa da forte chuva que caiu em Goiânia. A esposa do cantor, Poliana Rocha, informou nas redes sociais que ninguém ficou ferido.

No Instagram Stories, Poliana deu detalhes do desabamento que aconteceu na varanda da casa. Ela não estava no local e soube do acidente através da mãe, dona Eponina. "A calha entupiu, entrou folha. Choveu muito o dia inteiro e o teto de gesso desabou. Minha mãe estava sentada na cozinha e não pegou nela, graças a Deus", disse Poliana.

Virginia Fonseca, nora de Leonardo, também registrou o desabamento em seu perfil oficial no Instagram. A influencer foi jantar com os sogros e mostrou para os fãs o estado da varanda.