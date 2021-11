Cantora IZA vira boneca - Alex Santana/Divulgação

Rio - A data não poderia ser mais emblemática. Neste sábado, em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, IZA virou uma boneca. Isso mesmo. Em ação da marca de brinquedos, a cantora agora tem uma Barbie para chamar de sua.

"Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo e não acredito que esse sonho está acontecendo. Fiquei muito feliz com essa homenagem, pois significa muito para mim. Eu precisava ter ouvido isso quando era mais nova: que eu tinha que ser exatamente do jeito que eu sou. Como uma menina negra, vivi muitas coisas, tive muito medo e achava que ser eu não era suficiente", celebrou a cantora, que é a terceira brasileira a receber homenagem da marca.

A empresa também presenteou com uma boneca exclusiva a biomédica brasileira Dra Jaqueline Goes, em agosto deste ano, e a surfista de ondas grandes Maya Gabeira em 2019. De acordo com a companhia, o projeto "Mulheres Inspiradoras" tem como objetivo reconhecer mulheres que fazem a diferença em seu campo de atuação.

