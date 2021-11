Britney Spears e Christina Aguilera - Reprodução Internet

Publicado 20/11/2021 16:13 | Atualizado 20/11/2021 16:52

Rio- Nesta sexta-feira (19), Britney Spears mostrou sua insatisfação por resposta de Christina Aguilera sobre o fim de sua tutela. A cantora, que foi submetida a uma tutela durante longos 13 anos, compartilhou criticas a Aguilera em seu Instagram. O nome das artistas ficou entre os mais comentados no Twitter.

"Eu amo e adoro todos que me apoiaram... mas se recusar a falar quando se sabe a verdade é o mesmo que mentir!!!! Fiquei 13 anos em um sistema abusivo e corrupto, mas por que é um assunto tão difícil para as pessoas falarem??? Eu sou aquela que passou por cima de todos os apoiadores que falaram e me apoiaram, obrigada. Sim, eu me importo!!!", disse Britney.

O início do mal estar aconteceu na cerimônia do Grammy Latino, já que Christina foi questionada em uma entrevista sobre o fim da tutela e respondeu com ironia. "Ah, não posso comentar, mas estou feliz por ela", disse ela.

Já com Lady Gaga, a eterna princesinha publicou um vídeo onde mostra Gaga se solidarizando com a situação vivida por ela. "Obrigada, @ladygaga, por genuinamente dedicar seu tempo a dizer algo tão fofo. Você me fez chorar! Te amo!", escreveu Spears na legenda.