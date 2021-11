MC Mirella - Reprodução

MC MirellaReprodução

Publicado 20/11/2021 15:50

Rio - Depois de dar um fim ao seu casamento com Dynho Alves, Mirella quer mais é curtir a vida. A funkeira, que decidiu pedir o divórcio após ver o dançarino em momentos de intimidade com Sthe na 'Fazenda', prometeu, pelas redes sociais, curtir bem a vida de solteira.

"Bad acordou atacada. Me põe num reality solteira agora pra ver o estrago que eu faço. Viveeeeer bebê, só aprendi uma coisa: não deixar de viver por causa dos outros, é incerto se fariam por você, o que vc faz para os outros", escreveu a funkeira no Twitter.

Confinado no reality, rapaz ainda acha que está casado e, se depender de Mirella, ele continuará por mais tempo no programa. "Se o Dynho for pra roça, por favor, não tirem ele. Me ajudem, sterellas. Tenho um monte de coisa pra resolver ainda. Vai me atrasar horrores. Mas Deus sabe de tudo! Gente eu nunca pedi nada, então por favor, já avisando se essa semana der ruim! Vota pra ele ficar, pq se sair vou me enrolar toda aqui fora!", pediu Mirella nas redes sociais.

