Adriana EstevesDivulgação/Globo

Publicado 20/11/2021 19:33 | Atualizado 20/11/2021 19:42

Rio- Adriana Esteves, 51 anos, falou em entrevista à revista Veja sobre a fase difícil que enfrentou após rejeição do público na novela "Renascer", em 1990. A atriz, que sofreu com o excesso críticas, acabou entrando em um quadro de depressão. Por conta disso, ela diz que faz terapia desde de 2005 e que tenta ao máximo cuidar da saúde mental para não reviver episódio do passado.

"Sou muito ansiosa e me cuido para nunca mais passar pelo que passei no início dos anos 90, quando sofri de depressão. Tinha 22 anos, havia acabado de gravar Renascer e entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão", disse ela.

Adriana conta que não pretende ter rede social, o que é algo raro hoje em dia, ainda mais para uma atriz de sua magnitude. "Não tenho vontade de dedicar minha vida a isso. Eu me conheço, não me faria bem. Aumentaria minha ansiedade e poderia dar asas a um lado narcísico que não me interessa incentivar", completou a artista.