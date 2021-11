Camila Pitanga - Reprodução de internet

Camila PitangaReprodução de internet

Publicado 20/11/2021 18:10 | Atualizado 20/11/2021 18:20

Rio- Camila Pitanga, 44 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade. Em entrevista à revista Claudia, a atriz relatou os julgamentos que cercam sua vida pessoal e como a maturidade a ajudou no processo de se posicionar.

"Agora, mais do que nunca, fomos convocados a não abrir mão da liberdade, seja a minha, a de quem me cerca, seja a de quem pensa diferente de mim. Quando pessoas acham que têm autoridade para serem preconceituosas, sem pudor, a gente não pode recuar. Não dá para abrir espaço para o obscurantismo e o julgamento dos outros. Nada como ter a idade que tenho para entender que a minha vida ou quem eu amo não tem a ver com o outro. Não se trata de um panfleto ou lição de moral para ninguém. É só o meu modo de viver, de amar e existir. Se respeitarmos um ao outro, teremos uma vida mais interessante, mais plural", disse ela.

Camila, que viveu uma polêmica recente, pelo fato de assumir um romance com o professor de filosofia, Patrick Pessoa. Muitos internautas a questionaram pela motivo dela ter tido um relacionamento anterior com a artista plástica, Beatriz Coelho. "Gente, a letra B não é de Beyonce não tá? Amém e sejam felizes. Eu estou!, escreveu a atriz na época.

A artista está vivendo uma nova fase também na carreira, já que assinou um contrato de exclusividade com a HBO Max. Ela rompeu uma parceria de 25 anos com a Globo e se mostrou segura da decisão. Uma separação pode ser feita com muito amor, muito cuidado, respeito, gratidão, para se ganhar um novo contorno de aliança, é nisso que estou apostando", falou ela em entrevista ao Estadão.