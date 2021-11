Lucas Guimarães - Reprodução Internet

20/11/2021

Feliz da vida com a nova forma física, Lucas Guimarães usou uma camiseta transparente para exibir o corpo no desfile da Baska, na SPFW, neste sábado (20). A coluna esteve no local e falou com exclusividade com o marido de Carlinhos Maia, que completou hoje 50 dias desde que se submeteu a uma lipoaspiração de alta definição.

"Tirei 5,7 litros de gordura do meu corpo. Eu estava com vergonha. Carlinhos me chamava para ir à praia em frente de casa e eu me escondia, inventava uma desculpa e dizia que tinha um trabalho para fazer", disse.

Lucas comentou que o incômodo com o próprio corpo era tão grande que ele só ia para a praia de camiseta e entrava no mar depois que todos os amigos já tivessem saído, para que eles não vissem suas gordurinhas de perto.

"Eu sempre cuidei do meu corpo. Não é que estou impondo para a sociedade uma perfeição, mas eu não estava feliz comigo mesmo. E quando a gente não está feliz, tem que arrumar. E eu fiz isso", comentou.

O marido de Carlinhos Maia comentou que engordou oito quilos em dois meses após entrar em uma tristeza profunda por conta da morte de sua mãe, em 3 de agosto, após complicações em uma cirurgia cardíaca.

"O que pra muitos seria o fim eu vi como um recomeço na minha vida. Acabei engordando, porque se você está feliz, você come. Se está triste, você come. Acabei engordando oito quilos em dois meses. Desde quando perdi a minha avó, há um ano. E depois eu perdi a minha mãe. Duas pessoas que eram os amores de minha vida, minhas bases. De lá pra cá foi acumulando muita coisa, fiquei dois meses sem o meu Instagram, e acabou acontecendo tudo de uma vez só", lembrou.