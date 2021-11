Camilla de Lucas - Reprodução

Rio - A era top model chegou para Camilla de Lucas. Após todo o sucesso, que lhe rendeu o título de vice-campeã do 'Big Brother Brasil 21' e uma participação no 'The Masked Singer', a influenciadora desfilou como modelo pela primeira e, de quebra, ainda foi no maior evento de moda do país: a São Paulo Fashion Week.

Com um look de franjas, Camilla arrasou nas passarelas e revelou aos fãs como foi a experiência. "Ainda anestesiada com esse momento, finalmente a era MODEL chegou! A Camilla de 2009 que planejou tanto esse momento, que desfilava na calçada da rua de areia se achando a TOP realizou seu sonho. A carreira DA GATA VEIO!!!", escreveu a influenciadora.

