Deolane BezerraReprodução

Publicado 21/11/2021 10:21 | Atualizado 21/11/2021 10:28

Rio - A doutora tá on e roteando! Neste sábado, Deolane Bezerra se lançou oficialmente como cantora e DJ em uma festa promovida no Varanda Estaiada, em São Paulo. Durante uma das apresentações, a advogada surgiu vestida de anjo e foi acompanhada por um holograma de MC Kevin, que era noivo da influenciadora, quando morreu em maio deste ano.

Nas redes sociais, os fãs do funkeiro se emocionaram com a homenagem. "Chorei em ver", disse um internauta. "Pode criticar como quiser mas ela continua fazendo ele presente onde ela vai", elogiou outro fã. "Me arrepiei inteira. Podem julgar ela e tudo, mas a Dra sempre faz questão de homenagear o Kevin. Acho isso bonito nela. Merece mto sucesso", ponderou outro internauta.

