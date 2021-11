Dynho, Mirella, Victor Igoh e Sthe - Reprodução/Montagem

Publicado 21/11/2021 11:22

Rio - Parece que as confusões envolvendo Mirella, Dynho Alves, Sthe Mattos e Victor Igoh estão longe do fim. Na madrugada deste domingo (21), Mirella debochou de um vídeo de Sthe e Dynho, em "A Fazenda 13", sobre um possível trisal e o noivo de Sthe reagiu ao comentário.

fotogaleria

Internautas resgataram um diálogo entre Dynho e Sthe sobre o reencontro do dançarino com a MC Mirella e entenderam uma conversa em códigos sobre um possível trisal com participação da baiana. Em um momento, Sthe diz que Mirella vai aceitar a ideia dada por ela.

Em um perfil de fofocas no Instagram, a cantora reagiu ao vídeo e ganhou o apoio de Victor Igoh. "Não tavam defendendo falando que era amizade?", perguntou Mirella em tom de deboche. "Rsrsrsrs", comentou o noivo de Sthe, que até o momento não tinha se manifestado sobre as polêmicas.

Recentemente, Mirella deu entrada no divórcio por não aprovar a relação entre Dynho Alves e Sthe Mattos no reality da Record TV. A cantora afirmou que a decisão é irreversível. Já Victor Igoh, que se mostrou insatisfeito em algumas postagens nas redes sociais, tem curtido a noite de Salvador com amigas.

Confira o diálogo de Dynho e Sthe: