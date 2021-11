Murilo Huff e Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 24/11/2021 15:43 | Atualizado 24/11/2021 15:47

Rio - Após período de luto pela morte de Marília Mendonça, o cantor sertanejo Murilo Huff falou sobre a retomada das atividades e os processos passos da carreira por meio do Instagram Stories nesta quarta-feira. Murilo e Marília, que faleceu em um acidente aéreo em Minas Gerais, tiveram um filho, o Léo, de completa dois anos em dezembro.



fotogaleria

"Estou passando para desejar uma tarde abençoada para vocês. Estava ouvindo algumas músicas inéditas do nosso trabalho, que foi gravado em outubro em Goiânia. Uma delas ia sair dia 13. Obviamente a gente optou por adiar (...). Ouvindo as músicas, fiquei bem feliz vendo o resultado", começou Murilo.

"Comecei a refletir sobre essa oportunidade de através da música levar alegria para vocês. Arrancar sorrisos. Isso que quero focar agora, em levar alegria para vocês. É o que sempre fiz e tentei fazer. Conto com o apoio de vocês, de quem gosta do meu trabalho e de mim. Espero poder mostrar em breve esse trabalho, foi feito com muito carinho", completou o cantor sertanejo.