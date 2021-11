DJ falou sobre momentos de pânico que passou após falecimento da sertaneja - Reprodução

Publicado 24/11/2021 15:00

Rio - Alok divulgou nesta quarta-feira (24), em seu perfil no Instagram, uma carta aberta com algumas reflexões que tem feito após o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no início de novembro.

O DJ revelou que tem enfrentado algumas crises de pânico. "Desde a partida precoce da Marília Mendonça entrei em um processo de muitos questionamentos com profunda tristeza e momentos de pânico. O mundo está muito veloz e não há tempo. Nem mesmo para o luto. ‘Precisa postar entregas comerciais…’; ‘Precisa postar sobre os próximos shows…’;’Precisa fazer os próximos shows…’. Mas e se eu não tivesse me sentindo pronto? Não há tempo para questionamentos", iniciou.

"Eu estava me sentindo descolado da realidade e muito aéreo me trazendo gatilhos e me mergulhando de ponta em uma crise de labirintite que já vinha me derrubando. Nunca tinha passado por isso e nem fazia ideia do quanto é desconfortável."

Alok agradeceu o apoio dos fãs e revelou que iniciou seu processo de cura. "Hoje me sinto melhor. E gostaria que meus fãs soubessem o quanto são importantes pra mim. Vocês são minha fortaleza. Vocês fazem tudo valer a pena. Saibam que eu serei eternamente grato a cada um de vocês que apoia e acredita no meu trabalho. Vocês me ensinam muito e me dão o combustível pra seguir em frente sempre com um sorriso no rosto", concluiu.