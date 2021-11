Rafa Vitti e Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 13:35

Rio - Casados há dois anos, Tatá Werneck e Rafa Vitti divertiram os fãs, nesta quarta-feira (24), após o ator revelar uma mensagem enviada pela humorista. A apresentadora do "Lady Night" decidiu elogiar o esposo de forma bem sincera após o artista esbanjar beleza em um clique publicado em seus Stories do Instagram.

"Graças a Deus, você é meu marido, senão eu iria trair meu marido com você", disparou a comediante em resposta à postagem de Vitti. Tatá e Rafa são casados desde 2019, quando selaram a união em uma cerimônia íntima enquanto a atriz estava grávida de Clara Maria, primeira filha do casal.

Na última segunda-feira, Tatá Werneck fez uma revelação surpreendente ao falar sobre a vida íntima do casal. Em bate-papo com Gil do Vigor no "Lady Night" , a humorista contou: "Quando eu conheci o Rafa, eu demorei dois meses pra transar com ele. Eu estava fazendo um negócio chamado 'jejum do Daniel'. Você tem que ficar 21 dias sem sexo, nada assim. Sendo infeliz e rezando muito. Só que eu tinha a promessa que eu não podia despertar a ereção do Rafa, mas o Rafa é jovem, a ereção dele vem com qualquer coisa", brincou.