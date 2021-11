Atriz Giullia Buscacio dá ajeitadinha no biquíni em dia de praia

Rio - A atriz Giullia Buscacio, de 24 anos, aproveitou a tarde de terça-feira para curtir uma praia. A artista desfilou sua boa forma nas areias da Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ela estava acompanhada por uma amiga. Enquanto permaneceu na praia. Giullia se refrescou no mar e saiu da água dando uma ajeitadinha no biquíni.

A atriz está fora das novelas desde que viveu a personagem Isabel, em "Éramos Seis", da TV Globo. Depois disso, ela participou da 17ª edição da "Dança dos Famosos", no ano passado. Giullia terminou recentemente seu namoro com o cantor Pedro Calais, com quem estava desde 2019.

Relatar erro