Rafael Ilha diz que o mundo artístico sabe o que aconteceu na ocasião da morte de Gugu LiberatoReprodução Internet

Publicado 24/11/2021 10:30

Rio - Rafael Ilha voltou a afirmar, em entrevista a Bruno Di Simone no ‘Na Real’, que existe um mistério por trás da morte de Gugu Liberato. O apresentador morreu após sofrer uma queda em sua casa, nos Estados Unidos, em 2019. Na ocasião, houve várias versões para a queda. Algumas versões davam conta de que o apresentador estava procurando enfeites de Natal no sótão e outras afirmam que Gugu estava tentando consertar o ar condicionado.

"Gugu não troca a pilha nem do microfone. Ele não sabe. Quanto mais mexer num sistema de condicionamento de ar. Com certeza tem algo além. Pode ter sido uma fatalidade, independente da situação. Mas falar que o cara subiu? Não foi. Ali foi uma situação passional que houve. Independente da situação, que eu sei qual foi, foi uma fatalidade", disse Rafael Ilha.

O ex-participante do grupo Polegar também afirmou que o "mundo artístico sabe" o que aconteceu. "O mundo artístico sabe. Eu fui um dos primeiros caras a saber o que aconteceu mesmo. Conheço algumas pessoas da família dele. Uma hora a justiça chega", disparou.

Rafael também falou sobre o relacionamento de Gugu com Thiago Salvático. "Todo mundo sabia do caso dele com o Thiago Salvático. A família dele sabia. Todo mundo sabia que o Gugu era bissexual enquanto era vivo. Todo mundo sabia. Mas ninguém nunca soltou uma notinha dizendo que ele estava em não sei aonde com não sei quem".

Esta é a segunda vez em que Rafael Ilha fala sobre os mistérios por trás da morte de Gugu. Ele também falou sobre o assunto no ano passado, em entrevista a um podcast. "Acho que poderiam ter contado a verdade. Só acho isso, não teria problema. Foi uma fatalidade, mas não acho justo. Fui ao velório, falei com a família e sei que ele está em um bom lugar agora, olhando lá de cima, e isso é o que importa. A saudade vai ficar mesmo!", disse na ocasião.

"Era o melhor apresentador do Brasil. No momento, era! O cara mais versátil, o cara fazia qualquer coisa, 'A Fazenda', 'Troca de Família', jornal, programa de auditório, o 'Canta Comigo', tudo", finalizou.