Cynthia Benini Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 11:03

Rio - Deitada em um travesseiro, a atriz e jornalista Cynthia Benini, de 48 anos, fez uma reflexão sobre ética nesta terça-feira, data em que seu ex-marido, o ator André Gonçalves, de 46, teve prisão domiciliar decretada por dividas referentes à pensão alimentícia. Cynthia e André, que se conheceram na "Casa dos Artistas", são pais de Valentia, de 18, e foram casados entre 2002 e 2006.

"Nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus por ser leal aos princípios morais e éticos", escreveu ela no Instagram Stories. Cynthia ficou conhecida por atuar em novelas como "Laços de Família", da Rede Globo, e apresentar telejornais do SBT entre 2003 e 2015.

Até o momento, a atriz e jornalista não se posicionou publicamente sobre a cobrança de pensão alimentícia contra o ex-marido.

Advogado justifica falta de pagamento de pensão

"Ele está desempregado desde 2016 quando foi demitido da Rede Globo após mais de 20 aos de trabalho. Ele tem duas filhas e um filho e as pensões eram descontadas na folha de pagamento do salário dele. Daí, em 2016, quando foi demitido, ele não conseguiu mais honrar as pensões combinadas através de acordos feitos muitos anos lá atrás", pondera o advogado, em conversa com O DIA.