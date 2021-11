Sem calcinha? Gracyanne Barbosa escolhe modelito ousado para prestigiar lançamento de camarote

Rio - Gracyanne Barbosa atraiu todos os olhares no lançamento de um camarote para o Carnaval 2022, que aconteceu no Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. Acompanhada pelo marido, o cantor Belo, Gracyanne surgiu no local usando um modelito preto cheio de recortes.

A musa fitness desfilou sua silhueta sarada pelo local e mostrou até a marquinha do biquíni. Aparentemente, Gracyanne estava nua, sem lingerie, por baixo do vestido. Animada com o possível retorno do Carnaval em 2022, Gracyanne caiu no samba e falou sobre o assunto nas redes sociais. "Que alegria, sentir o carnaval próximo mais uma vez, saber que a festa mais bonita do planeta rs, está de volta. Eu estava ansiosa por esse momento, por esse dia e ele chegou", disse.

