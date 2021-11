Deolane Bezerra - Reprodução

Publicado 24/11/2021 12:54

São Paulo - Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, foi fazer uma brincadeira com os fãs do Instagram, mas acabou revelando detalhes da vida da irmã. Dayane colocou uma caixa de perguntas no Stories e perguntou o que os seguidores gostariam de ver do celular dela. Um dos pedidos foi para ver a conversa com Deolane e a advogada postou uma conversa na qual a DJ conta quanto cobra para fazer presença vip em uma festa.

No print, Dayane pergunta quanto a irmã cobra para fazer presença vip em uma festa em Campo Verde, no Mato Grosso. Deolane pergunta se é para tocar ou apenas marcar presença no evento e a irmã responde que é a segunda opção.

A viúva de MC Kevin responde que é cobra R$ 150 mil para ficar duas horas no evento. O print publicado por Dayane logo viralizou nas redes sociais e deixou os internautas chocados com o quanto a doutora ganha em apenas duas horas.