Publicado 24/11/2021 12:28

São Paulo - Anitta, de 28 anos, está de volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos. Na noite desta terça-feira, a cantora comentou a participação de Gui Araújo, com quem já teve um relacionamento, em "A Fazenda 13". O rapaz chamou atenção no reality após expor algumas histórias com a própria poderosa, com Jade Picon e até com Duda Reis, ex de Nego do Borel, que foi expulso da edição acusado de assédio.

"Você mistura lé-com-cré e faz a história parecer verdadeira e, na verdade, não é. Eu tinha visto alguns vídeos dele que a galera me mandou e pensei: 'Gente, isso nunca aconteceu, essa história não foi assim'. Quer dizer, algumas partes são reais, mas outras não. Que loucura é essa? Só que assim, eu estou pouco me lixando, não estou nem aí, ele já fez tanta coisa minha filha. Agora... o povo está vendo, o menino está expondo um monte de gente e vocês vão ficar defendendo macho expondo mulher? Não aguento essas coisas, não. O Rei do Camarote está certo? Tem um monte de mulher dizendo o contrário, mas ele está certo", dissertou Anitta, em entrevista ao PodCats, que é apresentado por Virginia Fonseca e Camila Loures.

Questionada se demorou para perceber o comportamento de "aumentar verdades" de Gui Araújo, a cantora não pestanejou. "Claro que eu percebi... demorei um mês para perceber. Depois que percebi meti o pé", disse ela, que negou qualquer tipo de briga com o rapaz. "Eu sou plena nessas horas, não discuto".

Essa não é a primeira vez que Anitta aborda a mania de contar histórias inexistentes de Gui Araújo. Em outubro de 2021, após ter seu nome citado em "A Fazenda 13" pelo rapaz, a cantora foi até o Twitter se pronunciar sobre o assunto. À situação, ela compartilhou o significado de "mitomania", um transtorno psicológico em que a pessoa costuma mentir compulsivamente.

Em seguida, em outra postagem, ela disse não ligar para o que dizem sobre ela. "Hoje em dia, para ser sincera, eu não to mais nem aí pro que falam ou deixam de falar de mim... Quem quiser acredita no que quiser e eu, graças a Deus, atingi minha elevação espiritual", iniciou ela. "Tem gente na vida que mente tanto que se falar para mim que o céu é azul eu já vou começar a ter minhas dúvidas. E o dia que eu ficar sentada assistindo alguém se f*der injustamente quando eu tenho propriedade para falar em sua defesa vocês podem mandar me internar, porque tô fora de si", completou Anitta, à época, em defesa de Jade Picon e Duda Reis.