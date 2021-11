Zé Felipe - Reprodução Internet

Publicado 24/11/2021 13:34 | Atualizado 24/11/2021 13:41

Rio - Na noite desta terça-feira (23), o cantor Zé Felipe e sua mulher, a influenciadora Virginia Fonseca, fizeram revelações quentes em participação no programa "Lady Night", com Tatá Werneck, do Multishow. Os dois relataram detalhes sobre a vida de casados e o sertanejo até revelou o tamanho do seu pênis. "Ele não é muito grande, mas é grosso que só a porr*", disse ele.

O cantor também falou que já comprou uma "vagina eletrônica" em um sex shop e também alguns brinquedos para a esposa. "Também peguei uns trens para a 'periquita' da Virginia", falou o filho de Leonardo de forma descontraída.

Por fim, Zé Felipe disse que nunca falhou na hora H e que já faz sexo com mais de uma pessoa antes de ser casado com Virginia. "Nunca falhou. Ainda tenho 23 anos", afirmou.