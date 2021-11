Anitta teceu críticas sobre as estratégias criadas por Melody para sua carreira e a Mc rebateu - Reprodução

Publicado 24/11/2021 14:26 | Atualizado 24/11/2021 14:37

Rio - Durante entrevista para o 'PodCats', Anitta fez alguns comentários irônicos sobre Mc Melody e a forma que a jovem gerencia sua carreira. Entre as falas da cantora, uma suposta afirmação da jovem de que seria ela seria maior que Anitta.

"Melody já falou que não quer ser empresariada por mim, porque é maior que eu e tudo bem. Não sou rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela a rainha do Brasil. Ela tem muito talento, é bonita...", declarou na entrevista.

"Se ela se esforçar para cantar bem, profissionalmente, sem ser piada, acho que ela vai bem. Mas Melody tem que ter estratégia certa. Ficar inventando fake news, essas maluquices, não vai ser levada a séria. Na minha opinião. Mas quem sou eu? Ela é muito maior que eu", ironizou a cantora.



A MC não deixou passar e resolveu desmentir uma das falas de Anitta, inclusive dizendo ainda que aprendeu com ela a criar notícias falsas. "Eu nunca falei que sou maior que você. Falei que serei maior que você um dia. Sobre você me agenciar, sempre falei que adoraria, mas se fosse agora, porque daqui há 4 anos, não sei, mas creio que meu nome já será maior que o seu. Sobre inventar fake news, aprendi com você, vendo seus lançamentos. Agradeço pela parte dos elogios e respeito sua opinião no resto até na parte que me esnoba. Não ligo, pois, no fundo, sei que você também é minha fã assim como eu sou sua, te amo", concluiu.