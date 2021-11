Lucas Lucco brinca sobre a semelhança do filho com a mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 14:03

Rio - Lucas Lucco encantou os fãs ao compartilhar uma sequência de cliques tirados ao lado de seu filho, Luca, de 8 meses. Na legenda da postagem, o cantor de 30 anos brincou com a semelhança do bebê com sua mãe, a modelo Lorena Carvalho, e divertiu os seguidores com uma comparação inusitada.

"Eu sei que ele puxou só a mamãe", começou o artista, no Instagram. "Mas pensem comigo, como Picasso faria uma obra de arte sem o pincel? Sem pincel, sem obra de arte. Concordam?", questionou de forma bem-humorada, buscando os créditos pela beleza do pequeno Luca.

Nos comentários, fãs e amigos de Lucco se derreteram pela dupla e registraram vários elogios para pai e filho. "Já te pedi alguma coisa? Não né…. Então, lá vai, me dá seu neném?", perguntou a cantora Luiza, namorada da ex-BBB Marcela McGowan. "Menino lindo, tem a beleza dos pais", afirmou uma seguidora. "Me choca tanta beleza em uma criança só", disparou outra internauta.

