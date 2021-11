Elaine Mickely e a filha, Luma, posam para ensaio fotográfico juntas - Reprodução Internet

Elaine Mickely e a filha, Luma, posam para ensaio fotográfico juntasReprodução Internet

Publicado 24/11/2021 14:03

Rio - Elaine Mickely, de 41 anos, e a filha Luma, de 21, surpreenderam ao posarem para um ensaio fotográfico juntas na praia. Além de Luma, a atriz e César Filho também são pais de Luigi, de 17.

Luma postou as imagens no Instagram e chamou atenção não só pela beleza mas também pela semelhança com a mãe. "Nós duas, sempre", escreveu Luma na legenda da foto. Os fãs fizeram vários elogios. "Duas deusas", comentou uma pessoa. "É muita beleza em uma foto só", disse outro admirador. "Princesa Luma encantadora junto com sua mãe rainha", disse uma pessoa.