Fernanda Gentil - Reprodução Internet

Publicado 24/11/2021 16:12 | Atualizado 24/11/2021 17:02

Rio - Fernanda Gentil divertiu os fãs, nesta quarta-feira (24), ao mostrar um pouco de sua rotina de atividades físicas. A apresentadora publicou um vídeo em que aparece com cara de dor durante uma aula de yoga e aproveitou para deixar um alerta para os seguidores que a acompanham no Instagram.

"Aviso importante: aos 35 anos, o delay entre fazer aniversário e sentir o peso da idade no corpo é inexistente. É um fenômeno que acontece com a velocidade da luz. Vocês vão me agradecer por avisar", brincou a jornalista, que comemorou mais um ano de vida nesta terça-feira.

Em seu aniversário, Fernanda compartilhou um longo texto em que reflete sobre o início de um novo ciclo em sua vida. "Os 35 anos chegam com uma força danada de viver, aproveitar o agora, não desperdiçar tempo com o que não importa e nem energia com o que não merece. Essa idade chega em um momento crucial pra mim: no final (assim esperamos) de uma pandemia. Isso significa que perdemos milhões de pessoas, e isso significa que temos que ter, obrigatoriamente, refletido muito sobre tudo. Eu refleti. E definitivamente mudei muita coisa, reforcei outras e larguei algumas. Até porque, se depois disso tudo a gente não tiver mudado, a gente não entendeu nada", declarou.