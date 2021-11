Modelo rebateu seguidor após direct questionando seu ganho de peso durante a gestação - Reprodução

Publicado 24/11/2021 15:51

Rio - Grávida do primeiro filho com o marido, Gustavo Theodoro, Bárbara Evans respondeu um seguidor que questionou o fato da modelo ter engordado durante a gestação. Pelos stories, Bárbara publicou a mensagem recebida.

"Você está engordando muito por mês, isso não é bom", comentou o seguidor. "Estou curtindo e me permitindo. A saúde está 100%. Estou hoje com 72kg, tenho 1,68m de altura", respondeu a modelo.

Essa não é a primeira vez que a Bárbara Evans fala sobre as mudanças que a gravidez tem causado no seu corpo. "Tem uma coisa que está me incomodando na gravidez. É uma coisa que eu falo: ‘Nossa, isso realmente está me incomodando’. Menina, agora a uma perna encosta na outra, aqui no meio, assim. Pensa em um negócio que incomoda? É essa gordurinha aqui no meio da perna que fica encostando uma na outra", disse em outra ocasião.