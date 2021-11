Viih Tube - Reprodução Internet

Viih Tube Reprodução Internet

Publicado 24/11/2021 15:52 | Atualizado 24/11/2021 17:05

Rio - Viih Tube está curtindo sua fase solteira, após terminar seu namoro de três anos com Bruno Magri em outubro. Durante um bate-papo com seus seguidores, a ex-BBB revelou se já ficou com mais de uma pessoa em uma mesma noite. "Sim, mas vejo nada demais nisso".

fotogaleria

A youtuber também disse que mais chama sua atenção em um homem. "Não sou muito difícil de ser atraída, tem muita coisa, mas acho que uma pessoa dedicada, focada, trabalhadora, bem-humorada, que responde rápido, que responde aos Stories, que é fofo. Que você manda, responde e está ali com você, que troca ideia, eu adoro", disse ela, que não se considera ciumenta. "Nunca fui muito ciumenta namorando, sempre fui muito de boa. Só que agora solteira eu comecei a ter uns negocinhos estranhos, umas faisquinhas".



Em seguida, Vihh abriu o jogo e contou se houve algum arrependimento de ter participado do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. "Jamais, o BBB me trouxe vivências, experiências, muito amadurecimento, não consigo nem comparar a Vitória que entrou e a Vitória de agora, que aprendeu muita coisa. E me trouxe muitos benefícios".